Britten leven mee met zieke coronaheld ’Captain Tom’

Moore kreeg vorig jaar de status van nationale held door zijn actie om geld op te halen voor de strijd tegen het coronavirus. Hij haalde 33 miljoen pond (37 miljoen euro) op door in zijn tuin te wandelen. Hij scoorde later een hit door het nummer ’You’ll Never Walk Alone’ te zingen en werd tot ridder geslagen door de koningin.

De dochter van ’Captain Tom’ maakte afgelopen weekend bekend dat haar vader nu zelf in het ziekenhuis ligt. Hij kreeg longontsteking en testte later positief op het virus. De veteraan zou niet op de intensive care liggen. De Britse autoriteiten zijn momenteel ouderen aan het inenten, maar Moore is naar verluidt nog niet aan de beurt gekomen.

Dat de populaire Moore nu in het ziekenhuis ligt, domineerde maandag het nieuws. „Bid voor Tom”, kopte de krant The Sun. De Daily Mail had een vergelijkbare kop: „Bid voor kapitein Tom.” Ook The Guardian, de Daily Express en The Daily Telegraph besteden op hun voorpagina’s aandacht aan de zieke veteraan. „Captain Tom strijdt tegen corona”, schrijft Metro.