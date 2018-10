Zweedse royals terug naar roots in Pau

Het museum, dat de afgelopen tijd werd gerenoveerd, staat in het teken van Jean Baptiste Bernadotte, ook wel bekend als Karl XIV Johan, de eerste Zweedse koning van het geslacht Bernadotte. Hij was koning van 1818 tot 1844 en werd geboren in Pau, in het huis dat nu een museum is. De familie zit dit jaar dus tweehonderd jaar op de Zweedse troon.

Voordat Carl Gustaf het museum weer voor geopend verklaarde, sprak hij in een speech kort over zijn voorvader. „Deze zoon van Pau werd een drijvende kracht achter het fundament van het moderne Zweden. Hij had daarbij veel baat bij de kennis en ervaring die hij opdeed in zijn geboorteland”, aldus de koning.

Volgens Carl Gustaf speelt het museum een belangrijke rol in de verbinding tussen Frankrijk en Zweden. „Ik hoop dat het Musée Bernadotte een belangrijke plaats zal blijven voor de Zweedse en Franse cultuur”, zei de koning, die als nazaat van Jean Baptiste Bernadotte, een speciaal woord van dank had voor iedereen die de renovatie mogelijk had gemaakt.