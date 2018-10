Koningin Sofia heeft afscheid genomen van Montserrat Caballé

Naast de koninklijke belangstelling was er ook de aanwezigheid van enkele afgevaardigden uit de Spaanse politiek. Zo betuigden premier Pedro Sanchez en de Catalaanse deelstaatpremier Quim Torra hun laatste eer aan de zangeres. Sofia zat op de eerste rij naast Sanchez. Ze bracht later persoonlijk haar condoleances over aan de echtgenoot van Caballé en haar dochter.

Caballé overleed op 85-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Barcelona. Ze had al langer gezondheidsklachten. Ze is begraven naast haar ouders op begraafplaats Sant Andreu.

Bekijk ook: Doodsoorzaak Montserrat Caballé blijft mysterieus

Caballé wordt gerekend tot de belangrijkste operazangeressen van de twintigste eeuw. Bij het grote publiek is zij waarschijnlijk het meest bekend door het lied Barcelona, dat ze samen met Queen-zanger Freddie Mercury opnam.