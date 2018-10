’It-clown’ vader van dochter

De 28-jarige Bill is vooral bekend van zijn vertolking van de clown Pennywise in de vorig jaar uitgekomen remake van Stephen Kings It. Hij is de zoon van acteur Stellan Skarsgård. Ook enkele van zijn broers zitten in het acteervak. Alexander Skarsgård is daarvan de bekendste.

Vader Stellan, momenteel te zien als Bill Anderson in Mamma Mia! Here We Go Again, reageerde deze zomer blij op het nieuws rond de komst van zijn tweede kleinkind. „Ik heb acht kinderen en een kleinkind en nu krijg ik er nog een. Dat voelt echt goed”, zei hij.