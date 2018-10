ROSSANA KLUIVERT: ’Tuurlijk ben ik bang’

Met hun benefietdiner in Amsterdam hebben ROSSANA (45) en PATRICK KLUIVERT (42) afgelopen weekend 200.000 euro opgehaald. De opbrengst komt ten goede aan het Kluivert Dog Rescue Center, dat momenteel op Curaçao wordt gebouwd. „Het was een geweldige avond met een nog geweldiger resultaat. Ik ben iedereen zo ontzettend dankbaar. Dit was mij nooit alleen gelukt en het is bijzonder om te zien hoe iedereen mij steunt. Niet alleen vanavond, maar gedurende het gehele project. Ik ontvang zoveel donaties en hulp van mensen, zowel van familie, vrienden maar ook van andere betrokkenen en vrijwilligers”, aldus Rossana.

Het event werd georganiseerd om te zorgen dat de bouw van het centrum niet stil komt te liggen. Daarvoor had de voormalige styliste haar vrienden gevraagd om items beschikbaar te stellen voor de veiling. Onder anderen MARTIN GARRIX, LIEKE MARTENS, JIM BAKKUM en natuurlijk haar eigen man Patrick droegen bij aan de veiling. Zo werd er geboden op de Champions League-finale met Patrick en VIP-tickets voor een avond Martin Garrix tijdens het Amsterdam Dance Event (ADE).

Rossana droomt er al jaren van om zelf een opvangcentrum te openen op Curaçao en afgelopen zomer is de bouw van het complex daadwerkelijk gestart. TLC zendt vanaf 7 november de serie Rossana Kluivert: On a Mission uit, waarin te zien is hoe zij dit enorme project aanpakt. De dag na de benefiet vloog Patrick meteen door naar Kameroen, waar hij na zijn vertrek als technisch directeur van voetbalclub Paris Saint-Germain werkt als assistent van bondscoach CLARENCE SEEDORF. „Zelf vlieg ik morgen terug naar Barcelona”, vertelt Rossana. „Het voordeel van Patricks nieuwe job is dat het een duobaan is. Dat betekent dat hij niet elke dag, maar projectmatig werkt. Hij is dus nog veel thuis. Dat kan nu ook niet anders, omdat ik ziek ben en hij er ook voor onze zoon SHANE moet zijn.”

De met borstkanker gediagnosticeerde Rossana gaat binnenkort onder het mes om haar eierstokken preventief te later verwijderen. Tegen die tijd is Patrick weer terug in Barcelona. „We hebben het zo gepland, dat hij een paar uur voor mijn operatie in Spanje landt. De dokters denken heel goed met me mee. Eigenlijk zou de operatie op 8 oktober plaatsvinden, maar dat hebben we een paar dagen kunnen uitstellen, zodat Patrick en de rest van de familie erbij kunnen zijn. Dat is niet alleen voor mij belangrijk, maar ook voor mijn vader, die bij ons woont en van wie ik mantelzorger ben. Mijn familie kan straks tijdelijk de zorg van mij overnemen.”

Rossana toont zich optimistisch en vol energie, maar ook kwetsbaar. „Op dit moment kan ik alles aan maar ik weet ook dat er een zware periode aankomt”, zegt ze, doelend op haar operatie. „Het is een preventieve ingreep. Wat ik heb, kun je vergelijken met wat, SYLVIE MEIS, die ook borstkanker heeft gehad: het is een hormoongevoelige tumor. Nu die is verwijderd, krijg ik hormoontherapie en vijf jaar medicatie. De artsen vonden het wijs om ook mijn eierstokken te verwijderen, omdat dat ermee gerelateerd is. Ik heb net 21 bestralingen achter de rug, maar ik wilde eigenlijk daarvoor al naar Curaçao afreizen. De artsen lieten dat niet toe, waardoor ik het hele team maanden heb vertraagd. Meteen daarna wilden ze deze operatie doen, maar ik heb ze gevraagd of ik alsjeblieft tussendoor nog naar het eiland mocht. Daar gingen ze mee akkoord, omdat het een preventieve operatie is.”

Bij het preventief verwijderen van de eierstokken treedt de overgang acuut op. Rossana staat daar nuchter in. „Ik verzamel inmiddels ribbons”, zegt ze met een grote lach. „Ik heb natuurlijk al lymfeklierkanker gehad. Daarvoor heb ik zoveel chemo’s gekregen, dat ik al een beetje in de overgang was. Natuurlijk ben ik ook bang in de nacht, maar het heeft geen zin om bij de pakken neer te zitten. Ik heb toch nog een kans? We doen gewoon die operatie en dan zien we wel weer verder. Op goed geluk.