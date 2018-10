’Kanye West heeft deze week afspraak met Donald Trump’

Kanye treedt hiermee in de voetsporen van zijn vrouw Kim Kardashian die in mei op bezoek ging bij de president om te pleiten voor de vrijlating van de gedetineerde Alice Marie Johnson. In juni verleende president Donald Trump gratie aan de 63-jarige vrouw die 21 jaar in een gevangenis in Alabama zat voor een relatief licht drugsdelict.

Volgens de krant bespreekt Kanye West een soortgelijke kwestie met de president, aangezien Kushner zich in het Witte Huis bezighoudt met de hervormingen van het strafrecht. Kanye zou bij Kushner willen pleiten voor betere toekomstperspectieven en banen voor ex-gedetineerden. Met Trump zou Kanye het ook gaan hebben over het creëren van meer banen in Chicago, waar de rapper is opgegroeid.

Het is niet voor het eerst dat Kanye en Trump elkaar de hand schudden. In 2016 ontmoetten ze elkaar in de Trump Tower in New York. Kanye steunt Trump al jaren. Onlangs droeg hij nog een 'Make America Great Again'-pet, de slogan waarmee Trump het Witte Huis veroverde. Tijdens zijn campagne droeg hij vaak eenzelfde soort pet.