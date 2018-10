Ook Cameron Monaghan vertrekt bij Shameless

„Aan al het moois komt een einde”, schrijft de acteur, die in de serie Ian Gallagher speelt. „Ik ben zo’n tien jaar onderdeel geweest van deze serie. Ik was vijftien jaar toen we de pilot opnamen, en ik ben er zowel wettelijk als persoonlijk volwassen geworden.” Bij de post plaatste hij een foto waarop hij is te zien met televisiebroers Ethan Cutkosky (Carl) en Jeremy Allen White (Lip).

Cameron kreeg veel lof voor zijn rol als de homoseksuele, bipolaire Ian. In 2015 werd hij voor zijn werk in Shameless genomineerd voor een Critics’ Choice Award. In zijn afscheidsbericht zet hij de deur op een kiertje voor een eventuele terugkeer. „Dag Ian Gallagher”, schrijft hij daarin, „Misschien tot een volgende keer?”

Eind augustus maakte Emmy Rossum bekend dat het huidige, negende seizoen van de serie haar laatste zal zijn. Emmy speelt in Shameless het oudste kind, dochter Fiona, van de Gallagher-clan. William H. Macy, die de vader van het onaangepaste gezin speelt, gaf dit weekend aan Entertainment Tonight toe dat hij het niet droog hield tijdens de laatste repetities met Emmy. „Ik begon te huilen waar iedereen bij was.” vertelde de acteur. „Het was echt heel erg. Maar toen was iedereen in tranen dus voelde ik me wat minder een eikel.”