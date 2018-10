Filmrol voor Post Malone

De Netflix-film is gebaseerd op het gelijknamige boek van Ace Atkins uit 2013. Het draait om het personage Spenser, dat bekend werd in de boeken van Robert B. Parker. Na het overlijden van die auteur in 2010 nam Atkins de boekenreeks over. Inmiddels zijn er 48 boeken over Spenser verschenen.

Spenser - van wie de achternaam nooit wordt genoemd in de boeken - wordt in de film gespeeld door Wahlberg. In Wonderland ontdekt de oud-crimineel een samenzwering die tot een moord heeft geleid. Black Panther-acteur Winston Duke speelt een goede vriend van Spenser die hem helpt de waarheid achter de moord te ontdekken.

Het is nog niet bekend welke rol Post Malone gaat spelen in de film. Naast de zanger zijn ook Alan Arkin, Iliza Shlesinger, Bookem Woodbine, Hope Wilson en James DuMont gestrikt voor de film, zo kondigden de makers maandag aan.