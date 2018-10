Hanna Bervoets snakte naar lesbisch rolmodel

In het blad interviewt de schrijfster actrice Hanna van Vliet, de hoofdrolspeelster van Anne+. Die webserie werd ontwikkeld omdat de makers te weinig geloofwaardige lesbische personages in de media zagen. Bij hun crowdfunding haalden ze twee keer het beoogde bedrag binnen, de eerste teaser was meteen een hit binnen de lesbische onlinecommunity en de serie werd aangekocht door de NPO. „We hadden helemaal niet verwacht dat dit zo groot zou worden, maar blijkbaar zijn er echt véél mensen die hierop zitten te wachten”, aldus de actrice.

De hoofdrolspeler hoopt nu Anne+ op televisie komt, ook mensen buiten de gemeenschap te bereiken. „In eerste instantie was het idee: lesbische tieners gaan hier misschien iets aan hebben. Maar nu denk ik: het is óók geweldig als juist andere mensen het zien. Een moeder bijvoorbeeld, die dan denkt: ’mijn dochter is ook lesbisch, maar misschien kan ze best gelukkig worden en hoef ik niet te huilen als ze uit de kast komt’.”