Donald Trump houdt kwart minder van Taylor Swift

„Ik ben altijd terughoudend geweest om over politiek te praten, maar door een aantal gebeurtenissen in mijn leven en in de wereld de afgelopen twee jaar, denk ik daar nu anders over”, vertelde Taylor in het bericht. De zangeres legde daarna uit waarom ze in haar thuisstaat, het conservatieve Tennessee, gaat stemmen op twee Democratische kandidaten.

Tijdens een persmoment in het Witte Huis werd de president maandag gevraagd naar het statement van de zangeres. Een verslaggever gaf aan dat Taylor had gezegd dat ze wilde dat mensen op Democraten zouden stemmen, wat overigens niet het geval was. De zangeres gaf in haar post aan waarom ze zelf op twee Democratische kandidaten zal stemmen, en riep haar volgers op hun research te doen voordat ze naar de stembus gaan.

Na het horen van de versie van de verslaggevers van het statement van de zangeres, grapte Trump: „Laten we zeggen dat ik nu zo’n 25 procent minder van de muziek van Taylor hou.”