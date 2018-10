Michiel Huisman is zelf niet dol op horror

„Ik kan er moeilijk naar kijken”, zegt Huisman, die met zijn vrouw Tara Elders en dochtertje in New York woont. „Met deze reeks heb ik geen moeite, omdat ik natuurlijk alles van de serie van tevoren had gelezen. Ik heb samen met mijn dochter Hazel gekeken. Zij is elf en vond het best eng. Ze kreeg er ook nachtmerries van. Gelukkig heb ik haar kunnen troosten.”

Michiel Huisman speelt in de Netflix-serie de rol van Steven Crane, schrijver van boeken over bovennatuurlijke zaken, waaronder zijn memoires over de tijd die zijn familie in Hill House doorbracht. De serie is vanaf vrijdag wereldwijd te zien op Netflix. Michiel: „Het is natuurlijk afwachten hoe succesvol deze reeks zal zijn, maar ik beschouw het wel als een belangrijke stap in mijn carrière. Ik heb weer iets van mijn lijst kunnen afvinken.”