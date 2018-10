Actrice Haley Bennett zwanger van regisseur Joe Wright

De Britse regisseur Wright (46) heeft al twee zoons met zijn ex-vrouw Anoushka Shankar. Voor de 30-jarige Bennett wordt het haar eerste kind.

In januari werd bekend dat Wright en Shankar uit elkaar zijn. Daarna doken geruchten op over een romance met Bennett. In september bevestigde de actrice haar relatie door een foto te delen waarop te zien is dat de twee geliefden elkaar innig kussen. Afgelopen weekend bezochten de twee samen het New York Film Festival. Ze genoten er van het romantische drama Cold War van regisseur Pawel Pawlikowski.