Theatershow Andy en Melisa in première

De voorstelling is een avond vol kleedkamerhumor, sterke verhalen, muziek en metamorfoses. „Het is superleuk om te doen”, vertelt Melisa, die in het dagelijks leven kapster is. „Andy heeft al wel meer ervaring in het theater. Ach, laat hem ook eens ergens beter in zijn! Hij vertelt verhalen uit zijn boek, maar ook over vroeger en hoe het hem lukte zoveel geld op te maken in korte tijd. Tijdens die voetbalverhalen doe ik gezellig een metamorfose met iemand. De voorstelling is heel interactief met het publiek. Ze kunnen tijdens de show gewoon vragen stellen waar wij eerlijk op antwoorden.”

Kijkers van de reallifesoap Andy & Melisa konden vorig jaar op SBS6 al zien hoe het bekende duo zich heeft voorbereid op de theatershow. Maar in aanloop naar de première in Apeldoorn hebben de realitysterren hun voorstelling hier en daar nog aangepast. Melisa: „De dansact is eruit, net als de waarzegger. In plaats daarvan zit er meer zang en muziek in. Het is wat gezelliger geworden.”

Inhoud

Melisa is door de reallifesoap gewend aan camera’s en de spotlights, maar vindt een theatershow toch leuker dan televisie. „Een reallifesoap wordt toch gemonteerd. Er worden scènes uitgeknipt. In het theater bepaal ik zelf de inhoud wat ik wil vertellen.”

Andy en Melisa Live on tour is tot en met 1 december in de Nederlandse theaters te zien. Na afloop van de voorstellingen is er in de foyer van de theaters een meet & greet.