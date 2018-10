Eerste verleidster Temptation Island bekend

Het gaat om de 21-jarige Kimberly Herman uit Turnhout, zo meldt Het Laatste Nieuws. Ze werkt als serveerster in Club Roxy in Antwerpen. Kimberly is dol op fitness en zal binnenkort als personal trainer aan de slag gaan. Op Instagram is ze bevriend met Billy en Andrea, die vorig seizoen tot de verleiders behoorden.

De opnames vinden in Thailand plaats, zo verklapte Rick Brandsteder maandag op sociale media. Wanneer Temptation Island weer te zien is, is nog niet bekend.

Bekijk ook: Opnames Temptation Island van start