André Hazes klaar voor gezinsuitbreiding: ’Een tweede zoon lijkt me zo vet’

Maar ook een dochtertje ziet hij wel zitten. „Hoe leuk zou dat zijn? Dat ze uit de douche komt en dat papa dan het strikje in haar haar moet doen. Dus ja, heel graag!”

André is dolblij dat tussen hem en Monique inmiddels alles weer goed gaat. Er is dan ook totaal geen ruimte voor een andere vrouw. „Ik ben een flirt en ik heb een grote bek. Maar als je me net vijf seconden te lang aankijkt, krijg ik rode vlekken in mijn nek. Ik ben heel preuts eigenlijk. Ik zou nooit vreemdgaan, want zelf zou ik dat van Moon ook niet accepteren. Dat ga je ook nooit over me te horen krijgen, nooit, nooit, nooit! Daar ben ik niet van.”

Ook in de slaapkamer zit het nog helemaal snor tussen de twee, zo vertelt de zanger in Veronica Magazine. „Als ik in bed lig - dat is echt geen slijmen - en zij na het tandenpoetsen haar dingetje uittrekt, denk ik nog steeds: wat een lekker wijf heb ik.”