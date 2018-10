RTL organiseert bokstoernooi met BN'ers

Bij de mannen lichtgewicht gaan onder meer zanger Kaj van der Voort, acteur Rein van Duivenboden, e-sporter Koen Weijland, choreograaf Dan Karaty en voormalig profwielrenner Michael Boogerd de strijd aan.

In de klasse mannen zwaargewicht strijden zangers Brace en Danny Froger, Expeditie Robinson-winnaar Carlos Platier Luna, presentator Rick Brandsteder, rapper Jebroer, voormalig hockey-international Taeke Taekema en acteur Juvat Westendorp tegen elkaar.

De vrouwen die de uitdaging aangaan zijn modellen Jessie Jazz Vuijk en Joelle Witschge, YouTubers Mascha Feoktistova, Laura Ponticorvo en Saar Koningsberger en realitysterren Michella Kox en Amanda Tsatsos.

De kandidaten boksen drie rondes van 1,5 minuut in een klassiek knock-outsysteem: diegene die de partij verliest, ligt uit de competitie. Boxing Stars is in 2016 en 2017 al uitgezonden in Vlaanderen op VTM. Daar was de boksshow in eerste instantie bedoeld als eenmalige uitzending, maar uiteindelijk werden er twee seizoenen gemaakt.