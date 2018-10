Post Malone komt 25 februari naar Amsterdam

De tour start op donderdag 14 februari in de 3Arena in Dublin en eindigt op woensdag 13 maart in de O2 Arena in Londen. Ticketmaster begint vrijdag om 10.00 uur met de kaartverkoop van het concert in Amsterdam.

Het album beerbongs & bentleys kwam binnen op nummer 1 in de Billboard 200 en vestigde in april een record met 700 miljoen streams in de week na de release. In juli werd hem dit record al afgenomen door Drake. Drake's album Scorpion werd in één week meer dan 1 miljard keer gestreamd.

Post Malone is bij de komende editie van de MTV EMA een van de grootste kanshebbers. Hij is in vijf categorieën genomineerd voor de muziekprijzen die zondag 4 november worden uitgereikt tijdens een awardshow in Bilbao.