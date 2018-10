’George Clooney en Amal komen niet naar huwelijk Eugenie’

Tot op de dag van vandaag is de officiële gastenlijst van de prinses en haar verloofde niet bevestigd. Maar een aantal gasten is erg aannemelijk: zo zullen haar goede vriendin Cressida Bonas - Harry’s ex - en zangers Ed Sheeran, James Blunt en Ellie Goulding zeker aanwezig zijn. Ook Robbie Williams wordt verwacht met zijn vrouw Ayda Field en dochter Teddy, die naar verluidt zelfs haar bruidsmeisje zal zijn.

Even aannemelijk werd de aanwezigheid van George Clooney met zijn Amal geacht. Brooksbank is immers sinds 2016 de Europese merkenmanager voor Casamigos, het tequilamerk waarvan Clooney oprichter en eigenaar was, samen met zijn vrienden Rande Gerber en Mike Meldman en dat hij onlangs voor 1 miljard dollar van de hand deed.

De filmster en zijn vrouw zouden dan ook zeker op de gastenlijst staan. Maar helaas voor prinses Eugenie, die haar huwelijk het liefst evenveel grandeur meegeeft als dat van Harry en Meghan, moet ze het volgens het magazine - wat de reden ook moge zijn - zonder de uitstraling van Hollywoods meest glamoureuze sterrenkoppel doen.