Familie Cristiano Ronaldo steunt stervoetballer

Dolores en Katia deelden allebei een foto van Ronaldo in het pak van Superman op sociale media. Daarbij lieten ze weten: „Ik wil zien wie de moed heeft om deze foto een week op hun profiel te zetten en zo een ketting te maken voor hem. Voor Portugal, voor hem, voor ons en voor de gemeenschap, voor gerechtigheid. Hij verdient het.” Ook lieten ze weten hem tot het einde te blijven steunen.

Eind vorige maand beweerde de 34-jarige Kathryn Mayorga in 2009 te zijn verkracht door Ronaldo in een hotel in Las Vegas. Ze zou 325.000 euro gekregen hebben om haar mond te houden. Eerder deze week meldde zich nog een vrouw die meent hetzelfde te hebben meegemaakt als Mayorga.

