Rewind North Festival geannuleerd na extreem weer

Het gebied rond Macclesfield is recent getroffen door overstromingen, waardoor het festivalterrein flink is toegetakeld. Volgens de organisatie is het daarom niet verantwoord het festival door te laten gaan.

„We zijn zeer teleurgesteld dat we hebben moeten besluiten het Rewind North Festival dit weekend te annuleren”, schrijft de organisatie op de website, die benadrukt dat „de veiligheid en de ervaring van bezoekers” bovenaan staat.