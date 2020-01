Marco Borsato maakt The Voice Kids mogelijk niet af

Marco zal in de eerste afleveringen van het programma gewoon te zien zijn. Of hij ook bij de ontknoping is, is nog onduidelijk. „Alles tot aan de live-finale van The Voice Kids, begin mei, is al opgenomen”, laat een woordvoerder van RTL donderdag weten in een reactie. „Over de finale kunnen we op dit moment nog geen inschatting maken.”

Binnenkort maakt Marco bovendien zijn opwachting als gastcoach in The Voice of Holland. Ook die afleveringen zijn al opgenomen.