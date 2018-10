Waarom Kanye West opnieuw van sociale media verdween

„Kanye kwam op het punt dat hij zich realiseerde dat zijn uitbarstingen ongezond werden. Daarom hebben we zijn account verwijderd”, vertelt de bron. „Als hij begint aan zijn stortvloed van tweets, kan hij maar moeilijk stoppen. Het is een soort obsessie en het grijpt echt in in zijn leven.”

Zijn vrouw Kim Kardashian heeft geadviseerd om een pauze in te lassen; niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn relatie met hun kinderen North (5), Saint (2,5) en Chicago (8 maanden). „Hij weet dat het niet gezond is, dus hij wil het wat beperken. Kim wil ook dat hij zich nu wat meer focust op zijn gezin. Hij is bovendien creatiever en beter in staat zich met zijn muziek bezig te houden als hij niet op Twitter zit.”