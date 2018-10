Netflix-film 22 July krijgt alsnog bioscooprelease

De film gaat over de nasleep van de dodelijkste terroristische aanslag in Noorwegen, op 22 juli 2011. De Noorse terrorist Anders Breivik vermoorde in 2011 in Oslo en op het eiland Utøya 77 mensen, waaronder veel jongeren van de Noorse sociaaldemocratische partij. 22 July kijkt door de ogen van een overlevende naar de fysieke en emotionele weg naar genezing en verzoening voor een heel land.

De film beleefde zijn wereldpremière tijdens het Venetië Film Festival vorige maand, gevolgd door de Noord-Amerikaanse première tijdens het Toronto International Film Festival. Woensdag is de internationale release.

In Venetië dong 22 July ook mee naar de filmprijzen, tot onvrede van de arthousewereld die vond dat de films overal in bioscopen vertoond dienen te worden. Eerder dit jaar besloot de organisatie van het festival in Cannes films van Netflix niet mee te laten dingen naar de prijzen, waaronder de Gouden Palm voor de beste film. Netflix besloot daarop Cannes links te laten liggen.