Jennifer Aniston ontwerpt animatieversie van eigen hond

Clydeo is gebaseerd op de grijze schnauzer van Aniston zelf. De animatieversie wordt door de studio omschreven als een hond die woont in het huis van Jennifer in Los Angeles, ’maar geen gewone hond is’. „Hij ziet zichzelf meer als mens, houdt erg van koken en is gek op lekker eten.”

De actrice, bekend van haar rol in Friends, zegt in een verklaring dat ze het leuk vond om Clydeo samen met de studio te ontwerpen. „Hij is geïnspireerd op mijn eigen hond Clyde, een karakter op zich en iemand die mij en mijn vrienden al bijna tien jaar lang aan het lachen maakt. Ik ben zo blij dat de hele wereld straks eindelijk kan zien hoe leuk hij is.”