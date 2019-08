Lady Gaga beschuldigd van stelen Shallow

Gaga schreef Shallow samen met Andrew Wyatt, Anthony Rossomando en Mark Ronson. Het nummer is drie keer te horen in de film A Star Is Born, waarin ze het samen met Bradley Cooper zingt. In februari won Shallow de Oscar voor beste filmliedje.

Volgens Ronsen is een korte muzikale passage in het nummer direct overgenomen uit het nummer Almost dat hij in 2012 schreef. De advocaat van Lady Gaga noemt zijn beschuldigingen ’een schaamteloze poging om geld te verdienen aan het werk van een succesvolle artiest’. Ook laat de raadsman weten dat de notencombinatie waar Ronsen het alleenrecht op beweert te hebben, vrij vaak en ’al eeuwenlang’ terugkomt in de muziekwereld.