’Khloé Kardashian vertrouwt Tristan Thompson niet meer’

„Naast haar eigen onzekerheid over Tristans trouw, worstelt Khloé ook nog steeds met hoe haar familie over Tristan denkt. De meesten hebben hem zijn bedrog nog niet vergeven, al proberen ze Khloé te steunen in haar beslissing bij hem te blijven”, vertelt de insider.

„Iedereen in de familie wil uiteindelijk het beste voor True, maar ze zijn bang dat Tristan opnieuw zal vreemdgaan. Ze haten het te moeten aanzien hoe Khloé daaronder lijdt.”

In april werd bekend dat basketballer Tristan Thompson zijn vriendin bedroog, terwijl zij hoogzwanger was van hun dochtertje. Sindsdien is hij vaker in gezelschap van dames gezien tijdens avondjes stappen zonder de moeder van zijn dochter True.