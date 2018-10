Meg Ryans zoon huilde om orgasmescène

Jack Quaid zag de film tijdens New York Comic Con. Eigenlijk, gaf hij toe, had hij dat willen vermijden. „Ik zag When Harry Met Sally onlangs. Als je moeder de beroemdste orgasmescène aller tijden speelt, sta je niet te springen om naar die film te gaan”, vertelt Jack aan Entertainment Weekly.

„Na het zien van de film huilde ik, omdat ik zo trots op haar was. Ik heb haar meteen gebeld. Ik heb haar gezegd dat het me zo erg spijt dat ik deze film gemist heb. Ze zei: ’Ik heb ’m ook maar een keer gezien’. Hoe dan ook, het is vanaf nu mijn favoriete film waar mijn moeder in speelt”, zegt Quaid.

De film gaat over Harry en Sally, die elkaar ontmoeten in hun studententijd en elkaar in de loop der tijd min of meer toevallig steeds tegenkomen. De film is vooral bekend door de scène in een eethuis in Manhattan, waarin Sally en plein public een orgasme simuleert. Dat doet ze om te bewijzen dat mannen niet in staat zijn een echt of een gespeeld orgasme van elkaar te onderscheiden.