Kritiek op BBC om ’reclame’ voor Gwyneth’s Goop

Aanleiding van de aanwezigheid van Gwyneth Paltrow in het programma was de opening van haar pop-up store in Londen. De filmster die ondertussen flink onderneemt, kon zo de producten die ze tot heden alleen via haar website Goop verkoopt, flink promoten, terwijl deze toch behoorlijk omstreden zijn.

Er werd haar dan ook wel gevraagd naar de aanklacht tegen Goop, waarin geschikt werd voor 145.000 dollar naar aanleiding van onbewezen claims over de werking van vaginale eieren; de ene zou de hormoonhuishouding in balans brengen en incontinentie tegengaan terwijl de ander vrouwen meer seksdrive zou geven. Volgens Gwyneth was het uiteindelijk een kwestie van taalgebruik. „Als je bedrijf groeit, leer je over claims. Als je bijvoorbeeld zegt dat een product kan helpen met rimpels, kun je niet zeggen dat het rimpels compleet zal doen verdwijnen.”

Ze krijgt alle ruimte om door te gaan. „We staan nog steeds achter onze producten. We hebben nog nooit klachten van klanten erover gehad. We hadden niet hoeven toegeven dat we iets verkeerd gedaan hadden, maar we wilden het gewoon regelen en achter ons kunnen laten.”

Kijkers waren echter niet onder de indruk van de manier waarop de voormalig filmactrice deze zaak afhandelde. „Waarom ruimte geven aan Gwyneth en haar pseudowetenschappelijke onzin?”, vraagt iemand zich af. Een ander kan zich daarin vinden: „Is dit nieuws? Advertenties nu op BBC?” „Pathetisch”, rekent een kijker er keihard mee af.