Feestact Snollebollekes krijgt stadionshow

Rob Kemps, beter bekend als Snollebollekes, staat op 30 maart 2019 als eerste feestartiest met een eigen show in het Gelredome. Ⓒ Berk Music

Nederlands populairste feestact Snollebollekes tilt zijn succes naar een hoger niveau. Bij de Coen en Sandershow op Radio 538 werd dinsdag bekend gemaakt dat de act een eigen stadionshow gaat geven in het GelreDome. Volgens organisator Matrixx is Snollebollekes hiermee de eerste feestartiest met een eigen show in het GelreDome.