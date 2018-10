Def Leppard mogelijk in Hall of Fame

Joe Elliot van Def Leppard Ⓒ Hollandse Hoogte

Def Leppard, Devo en Roxy Music maken voor het eerst kans op een plek in de Rock & Roll Hall of Fame. Ze zijn samen met onder anderen Radiohead, Stevie Nicks, Rage Against the Machine, The Cure, Janet Jackson, Kraftwerk en LL Cool J genomineerd door het museum voor popgeschiedenis in Cleveland.