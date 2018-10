Alvaro Soler bij Televizier-Ring Gala

Soler scoorde afgelopen jaren verschillende hits in heel Europa met onder meer El Mismo Sol en Sofia. Dit jaar was het opnieuw raak met het zomerse La Cintura.

Het Gouden Televizier-Ring Gala vindt donderdag plaats in AFAS Live in Amsterdam. De ceremonie, die wordt gepresenteerd door Jan Smit en Rik van de Westelaken, is live via NPO 1 te volgen. Er zijn nog drie programma's in de race voor de felbegeerde ring: Beau Five Days Inside (RTL 4), De Luizenmoeder (AVROTROS) en Expeditie Robinson (RTL 5).