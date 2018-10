K3’s Josje wil eerste keer bewust beleven

Van zwangerschapskwaaltjes heeft Josje nauwelijks last en ze geniet dan ook volop van haar zwangerschap. „Het is mijn eerste keer, dus ik wil dit graag heel bewust beleven”, vertelt ze aan HLN. „Daarom heb ik ervoor gekozen om het kalmpjes aan te doen en me uit het publieke leven terug te trekken. Ik heb me ook voorgenomen om geen uitgebreide interviews te geven, voorlopig toch niet.”

De zangeres laat weten dat ze sowieso liever interviews geeft over haar werk in plaats van over haar privéleven. „Ik voel me er niet zo comfortabel bij dat mijn zwangerschap als een ‘topic’ wordt gezien. Er zijn elke dag honderden vrouwen die zwanger worden en daar is niet zoveel rond te doen. (...) Die zwangerschap is gewoon een aspect van mijn leven. Het heeft niets te maken met mijn beroep.”

Josje is nog altijd bezig met met nieuwe muziek, maar dit staat momenteel wel op een laag pitje. „Mijn prioriteiten zijn even gekanteld. Nu leef ik vooral naar de geboorte van ons eerste kindje toe.”