Elizabeth sluit verblijf in Schotland af

Volgens Daily Mail vergezelde haar man prins Philip de de 92-jarige koningin Elizabeth tijdens haar reis met een privéjet vanaf het vliegveld van Aberdeen.

Traditiegetrouw doet Elizabeth het in de zomermaanden rustig aan. Na het bezoek van de Amerikaanse president Donald Trump in juli vertrok ze naar Balmoral in Schotland, waar ze gedurende de zomer diverse familieleden ontving.

Sinds vorige maand kwam de koningin alweer mondjesmaat in actie. Zo verscheen Elizabeth bij de Highland Games in Braemar en opende ze daar ook een museum.