John Goodman mist Roseanne Barr op de set

„Ze wordt absoluut gemist. Na zoveel jaar ben je een soort familie geworden”, vertelt Goodman aan Jimmy Kimmel. „Het was heel raar om de eerste show zonder haar te doen. Ze was toch een vriendin. Ze maakte me altijd aan het lachen en ik kon haar altijd laten lachen. Dat is altijd extra leuk, want het gevaar bestond dat ze dan in haar broek zou plassen.”

Hoewel John sterk probeerde te blijven ten tijden van ’Roseanne-gate’ en alle daaruit voortvloeiende gebeurtenissen, heeft hij het er wel heel erg moelijki mee gehad. „Er gebeurde zoveel rare dingen. Mijn vrouw werd toen ook nog eens ziek en ik viel daarna van de trap.” Volgens de acteur heeft hij hele zware weken gehad.

Goodman is wel dankbaar dat Roseanne haar financiële aandelen in de show heeft opgegeven. „Ze heeft echt heel veel opgegeven zodat mensen kunnen blijven werken. Ze heeft veel voor ons gedaan, zodat we door kunnen gaan met de show. Ik kan haar daar niet genoeg voor bedanken.”