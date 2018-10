Meghans neefje in MTV-show

In het MTV-programma The Royal World worden jonge aristocraten gevolgd in hun poging te leven zoals de koningin en de hoge elite. Hoewel Tyler geen royalty is, verwachten de programmamakers toch een kijkcijferkanon in handen te hebben. Hij geeft dan ook toe alleen maar gekozen te zijn vanwege zijn tante Meghan.

Toch is het niet zo dat de twee nog veel contact hebben. „Ik heb The Royal Wedding niet eens gezien”, vertelt hij. „Ik was wel in Londen om mijn tante te steunen. Met alles wat er gaande is in onze familie wil ik alleen maar laten zien dat ik haar steun.” Ook vertelt hij dat zijn tante zijn favoriete lid van de Britse koninklijke familie is. Al geeft hij ook meteen toe dat hij verder dan ook niemand anders kent.

Tyler Dooley runt in het dagelijks leven een wietboerderij, genaamd Royally Grown. E´n van zijn wietsoorten heeft hij zelfs naar zijn tante genoemd: de ‘Markle Sparkle’.