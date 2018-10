Flikken-acteur Guy Van Sande bekent bekijken kinderporno

Het vragen om een opschorting houdt in dat hij impliciet schuld bekent in de kinderpornozaak die sinds 2016 loopt. Indien de opschorting wordt toegekend, komt de zaak niet voor de rechter en wordt de veroordeling voor een bepaalde termijn opgeschort. Wanneer gedurende deze periode alsnog een strafbaar feit gepleegd wordt, is er een kans dat de rechter alsnog een straf uitspreekt voor het misdrijf waarvan hij eerder verdacht werd. De raadkamer doet uitspraak op 23 oktober.

Van Sande, die bekend is uit de Vlaamse serie Flikken, werd in 2016 gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de kinderpornozaak. Hij wordt ervan verdacht van het bezit, de producie en de verspreiding van kinderporno. De acteur die inmiddels niet meer werkzaam is bij Flikken erkent een chatroom te hebben bezocht waarin kinderporno werd verspreid, maar ontkent zelf actief te hebben bijgedragen aan zowel de productie als verspreiding.