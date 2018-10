Sophie Turner verklapt Game of Thrones-geheimen

In een interview met Vulture doet de 22-jarige actrice een boekje open over wat er zich allemaal achter de schermen van de hitserie Game of Thrones afspeelt. “De geheimdoenerij rond Game of Thrones is gestoord. De serie krijgt een andere naam terwijl we filmen en de acteurs krijgen valse namen in de scripts. En we hebben een ‘drone-moordenaar’. Ik weet niet hoe het werkt, maar het creëert een veld dat ervoor zorgt dat drones die boven de set vliegen, neerstorten.”

Ook vertelt Sophie over hoe ze haar tijd doorbrengt met collega Maisie Williams. „We houden geregeld een slaapfeestje als we filmen of in dezelfde stad zijn. Dan eten we, kijken we naar domme films en roken we wiet. We worden high en gaan in bad zitten terwijl we met make-upborstels op ons gezicht wrijven. Dat is echt leuk”, lacht ze. “Ik hoop dat mijn publicist me nu niet vermoordt omdat ik dit vertel.”