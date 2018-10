Van der Vlugt kon niet om moeder rouwen

„Omdat ik niet wist dat ze dood was”, zei Bram, die lange tijd geloofde dat ze wel terug zou keren. Bram was negen jaar toen zijn joodse moeder in 1943 werd meegenomen door de Duitsers. Pas na de oorlog bleek uit documenten dat ze in Auschwitz was vermoord.

Tot nu toe voelde Bram nooit de behoefte om er in het openbaar over te spreken. „Ik wilde niet bekend worden als de acteur wiens moeder was vermoord door de nazi’s. Daarover interessant doen of me onderscheiden vond ik niet nodig.”

Aan stoppen met zijn acteercarrière denkt Bram nog niet. „Zolang ik het gevoel heb dat ik het nog kan en de mensen me willen zien, ga ik door”, zei hij tegen Cornald. Komend seizoen is hij in twee theatervoorstellingen te zien.