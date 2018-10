Tina en Ika vormden in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw een gouden muzikaal duo, maar hun huwelijk was gitzwart. Na de scheiding in 1978 nam de zangeres Rhonda Graam aan als manager, de vrouw met wie Ike eerder was vreemd gegaan. “Ik vergaf haar omdat we in hetzelfde schuitje zaten. We waren er altijd voor elkaar waren, ondanks de vele pogingen van Ike om ons uit elkaar te drijven.”

Ike ging erg ver in zijn pogingen de twee uit elkaar te drijven. Hij schoot zelfs als waarschuwing op de achterruit van Rhonda’s auto. En daar bleef het niet bij. Kort daarna liet hij iemand anders ook op het huis van Tina Turner, waar ook Rhonda woonde, schieten. „We waren zo bang. Rhonda sliep op de grond in de kinderkamer, terwijl ik in mijn kast sliep.”