Anna Speller gaat solo

„Wij hebben de nazomer besteld voor dit nazomerliedje”, kondigt Anna aan op Instagram. „Ik heb het geluk gehad dat ik mensen die ik bewonder, om me heen heb kunnen verzamelen die samen met mij wilden werken aan Hier mag alles, m’n eerste solo nummer. Een mooi begin van deze reis denk ik.”

Anna werd in 2001 landelijk bekend dankzij haar deelname aan Starmaker, waar de popgroep K-otic uit voort vloeide. Later was ze onderdeel van het groepje ADAM en speelde ze diverse rollen in Nederlandse films en series.