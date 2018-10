Eugenie verslaat Meghan met huwelijk!

Werd het huwelijk op 19 mei van PRINS HARRY en MEGHAN MARKLE al ’The Wedding of the Year’ genoemd, het spektakel rond het jawoord van PRINSES EUGENIE (28) en JACK BROOKSBANK (31) zal aanstaande vrijdag nóg groter worden.

In dezelfde St. George’s Chapel op Windsor Castle – waar ook Harry en Meghan elkaar eeuwige trouw beloofden – vindt vrijdag de plechtigheid plaats van de jongste dochter van PRINS ANDREW en SARAH FERGUSON. En met deze locatie houdt de vergelijking tussen de huwelijken van neef en nicht niet op. Zo wilde Eugenie ook per se een koninklijke rijtoer na haar jawoord, net zoals Harry en Meghan dat deden. Dit tot groot ongenoegen van de Britten, die not amused zijn dat zíj opdraaien voor de 2,2 miljoen euro die alleen al gemoeid is met de beveiliging!

Eugenie, die pas negende is in de lijn van troonopvolging en bovendien nooit officiële taken voor het koningshuis verricht, pakt duidelijk haar moment! In de aanloop naar de trouwerij werd zij nogal op haar plek gezet door neef Harry. Zij moest haar jawoord inslikken, tot alle festiviteiten rond het huwelijk van Harry en Meghan – inclusief de kennismakingsbezoeken in eigen land – achter de rug waren.

Eugenie wilde eigenlijk in de zomer trouwen, maar moest hierdoor langer wachten, voordat zij de mooiste dag van haar leven mag beleven.Vrijdag is het alsnog zover en dit paar lijkt de extra tijd vooral te hebben benut om veel zaken aan het verlanglijstje toe te voegen: het evenement is alleen maar grootser, chiquer en duurder geworden!

Kritiek

Tegelijk groeit, zoals PRIVÉ eerder signaleerde, de kritiek. Tot een revolutie zal het nog niet komen, maar in het Lagerhuis gaan steeds meer stemmen op om een onderscheid te maken tussen A-royals en wat daar (net) buiten valt. Eugenie, die van haar positie alleen de lusten lijkt te willen hebben en niet de lasten, hoeft zich dan geen illusies te maken en hoort duidelijk tot de B-royalty.

De hoge kosten van het huwelijk, waarvan het leeuwendeel toch wel degelijk door vader Andrew en diens moeder KONINGIN ELIZABETH wordt gedragen, vindt men ’absurd’. Het politiekorps van het kleine Windsor, dat gek genoeg opdraait voor de beveiligingskosten van twee koninklijke huwelijken in 2018, is inmiddels blut.

"Britten vinden hoge kosten ’absurd’"

Voor Eugenie mag dat alles de pret niet drukken en zij trekt zich maar weinig van alle kritiek aan. Zo nodigde ze maar liefst 850 gasten uit. Dat zijn er 250 meer dan de genodigden die van Meghan en Harry een felbegeerde invitatie kregen!

St. George’s Chapel biedt plaats voor ’slechts’ 800 mensen, dus zullen er stoelen in de kerk moeten worden bijgezet. Na de ceremonie rijdt het bruidspaar met de koets naar St. George’s Hall voor een maaltijd op uitnodiging van prins Andrew en de Queen. 400 gasten zijn uitgenodigd voor het champagnefeest, ’s avonds bij de Royal Lodge in Windsor Great Park.

Op de gastenlijst prijken de namen van veel celebs die ook aanwezig waren bij Harry en Meghan, zoals DAVID en VICTORIA BECKHAM en ROBBIE WILLIAMS met zijn vrouw AYDA. De dochter van de Let Me Entertain You-zanger, THEODORA ’Teddy’ ROSE, (5) is bovendien een van de bruidsmeisjes, terwijl PRINS GEORGE – de 5-jarige zoon van PRINS WILLIAM en CATHERINE – voor de inmiddels vierde keer in zijn jonge leven bruidsjonker is.

Ook CARA DELEVINGNE, KATE MOSS, ELLIE GOULDING, zangers JAMES BLUNT en ELTON JOHN en acteur EDDIE REDMAYNE zullen weer van de partij zijn.

Lovend

Nieuwkomer daar is de Italiaanse operaster ANDREA BOCELLI (60), die op Windsor zal optreden tijdens de ceremonie.

Opvallend: ook de ex-vriendinnen van prins Harry, CHELSY DAVY en CRESSIDA BONAS, zijn uitgenodigd. De visagie van de bruid is in handen van CHARLOTTE TILBURY, terwijl haarstylist BEN SKERVIN verantwoordelijk zal zijn voor het bruidskapsel.

Voor de huwelijksreis hoeft gelukkig niemand diep in de buidel te tasten, aangezien het bruidspaar op uitnodiging van SIR RICHARD BRANSON op zijn Caribische Necker Island de wittebroodsweken mogen doorbrengen, zoals ooit presentatrice NICOLETTE VAN DAM en haar man BAS dat daar deden.

Het bruidspaar kent elkaar al zeven jaar. De eerste ontmoeting vond plaats tijdens een skivakantie in Zwitserland, waar haar ouders met vrienden een huis hebben. Eenvoudig was het niet om na de vakantie in contact met elkaar te blijven, omdat Eugenie niet terugkeerde naar Londen, maar juist in deze tijd een baan in New York accepteerde.

Terugkijkend zegt de prinses: „Ik was 20 en Jack 24, toen we verliefd werden. We hebben dezelfde passies, interesses en dezelfde drive. Het is geweldig dat we het moment van onze verloving kunnen delen, zodat iedereen hem ook beter leert kennen.”

Ook Andrew heeft louter lovende woorden over voor zijn schoonzoon: „Jack is een geweldige jongen. Eugenie en hij kennen elkaar al een aantal jaren en ik ben heel erg blij voor ze.” Sarah Ferguson, Eugenies moeder, ging nog een stapje verder en zei zelfs ’blij te zijn nu ook een zoon te hebben’.

Afmeldingen

Die ’zoon’ is in elk geval gezellig. Hij is wijnhandelaar en runde in Londen de populaire nachtclub Mahiki. Inmiddels werkt hij als ambassadeur voor het tequilamerk van Hollywoodster GEORGE CLOONEY, Casamigos. De acteur – die in mei aanwezig was bij Harry en Meghan – kreeg natuurlijk weer een trouwkaart in de bus, maar liet deze week met zijn AMAL weten verstek te moeten laten gaan. Dat geldt ook voor ’tante’ CAMILLA, vanwege een bezoek dat zij elders in het land aflegt en dat reeds in de agenda stond toen Eugenie haar trouwdatum koos.

Deze afzeggingen doen enigszins afbreuk aan het glamourgehalte van de Royal Wedding, maar er blijft voor het publiek nog genoeg over om weer van te genieten en van commentaar te voorzien. Veel aandacht gaat natuurlijk uit naar de trouwjapon, waarvoor eveneens een ruim budget uitgetrokken zal zijn.

"Bruidegom houdt zich alleen bezig met drank"

En dat geldt zeker voor de voorraad alcohol. Jack Brooksbank mag dan veel hebben overgelaten aan ingehuurde weddingplanners en mensen van het Hof – en zijn, nu nog, aanstaande zal ook veel hebben bepaald – zelf houdt hij ook een vinger in de pap!

„Ik ben niet overal buiten gehouden”, zei hij in de aanloop naar de festiviteiten. „Ik ga over de drank en die verantwoordelijkheid neem ik heel serieus. Natuurlijk schenken we Casamigos en ook wie wat anders wil drinken dan tequila, zal het aan niets ontbreken!”