Halfzus Meghan heeft haar doel bereikt

Meghan heeft ze niet kunnen ontmoeten, maar Samantha heeft wel een brief aan de paleiswacht kunnen geven. Ze laat aan Bang Showbiz weten dat ze uitkijkt naar een reactie. „Ik kan je niet vertellen wat ik heb geschreven, maar ik denk dat ik mijn doel heb bereikt. Ik zal nu moeten afwachten hoe alles verloopt. Ik wilde orde op zaken stellen”, legt ze uit. „Ik geef geen details, maar ik wil dat de wereld, en met name mijn zus en de Britse koninklijke familie weten wat er is gebeurd en de waarheid leren kennen.”

Een bron vertelde eerder al aan The Mirror dat ze een ultimatum zou hebben gesteld: ze zouden een ontmoeting tussen haar en Meghan regelen, of ze zou komen opdagen bij haar huis. Volgens haar zou het niet goed gaan met hun vader als het paleis niet ingrijpt en ze legt de schuld dan ook bij hen neer als de relatie tussen Meghan en Thomas niet hersteld wordt.