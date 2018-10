Rupert Grint heeft ’gênante relatie’ met geld

„Ik denk dat het Dan (Radcliffe) was die ooit tegen me zei dat ik beetje bij beetje een Neverland aan het creëren ben”, vertelt Rupert aan Bang Showbiz. „Ik moest accepteren dat ik een relatie met geld heb. Het is best wel gênant. Ik koop vreemde spullen, maar daar ben ik mee gestopt. Ik ben het ontgroeid.”

Hoewel Rupert al sinds 2011 niet meer in de huid van Ron Weasley is gekropen, zijn zijn fans nog steeds gefascineerd. „Ik had echt verwacht dat het allemaal wel zou dood zou bloeden na de eerste film”, vertelt hij aan The Independent. „Maar het is juist enorm populair. Mensen zijn er echt mee opgegroeid. Het is wel vreemd want ze denken daardoor ook dat ik een beetje van hen ben.”