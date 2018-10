Helmut Lotti ’kapot geschreven door pers’

„Mijn carrière is daar erg kapot geschreven”, vertelt hij aan James Cook. „Ik zou mijn dochter hebben ontvoerd en haar hebben ondergebracht bij mijn tante. Ik las elke dag dingen over mij alsof ik een of ander monster was.”

Het valt James op dat Helmut echt boos wordt. „Ja! Ik wil eigenlijk alleen maar zingen en de rest is bullshit. Het eerste anderhalf jaar ben ik er bijna in geslaagd om zelf alles te verpesten. Ik ben toen een klein beetje naast mijn schoenen gaan lopen.” Lotti geeft aan dat zijn zanger hem weer met beide voeten op de grond heeft gekregen.