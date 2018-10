Pink met dochter op Greatest Showman-album

De zevenjarige Willow Sage zingt de ballad A Million Dreams, oorspronkelijk gebracht door hoofdrolspelers Hugh Jackman en Michelle Williams. Haar moeder heeft hetzelfde liedje ingezongen. Beiden zijn grote fans van de film, zo lieten ze eerder dit jaar al weten. „Wills en ik hebben The Greatest Showman op repeat”, twitterde Pink in januari. „Ik kan niet stoppen met het zingen van de liedjes.”

Andere muzikanten die de liedjes uit The Greatest Showman onder handen hebben genomen zijn onder anderen Kelly Clarkson, Sara Bareilles, Panic! at the Disco, Pentatonix en Ty Dolla $ign. Het tribute-album, getiteld Reimagined, komt volgende maand uit.