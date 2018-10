Ex Meghan Markle opnieuw getrouwd

Het stel beloofde elkaar eeuwige trouw tijdens een ’simpele’ ceremonie in Hidden Hills, Californië. De foto’s die de kersverse gehuwden op Instagram plaatsten, zijn inmiddels verwijderd.

Trevor vroeg Tracey in juni ten huwelijk, toen ze samen in Napa Valley waren voor een vakantie. Dat was twee weken nadat Meghan in het huwelijk trad met prins Harry. Ondanks de scheiding lijkt er geen sprake van kwaad bloed tussen de twee ex-geliefden Meghan en Trevor.