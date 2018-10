Bekend Nederland in actie voor Sulawesi

De aftrap van de actiedag is om 12.00 uur in Beeld en Geluid in Hilversum, waar zoals bij andere Giro555-acties weer een belpanel met bekende en minder bekende Nederlanders klaar zit om telefoontjes te beantwoorden. In het panel zitten onder anderen Shelly Sterk, Dolf Jansen en Viggo Waas. Op Radio 1, Radio 2, 3FM, Radio 4, Radio 5 en FunX is de hele dag aandacht voor de ramp.

De actiedag wordt gepresenteerd door NOS-journaallezer Dionne Stax. Zangers Nick & Simon en zangeres Trijntje Oosterhuis treden in Beeld en Geluid op. Ook andere BN’ers als Wilfred Genee doen mee aan de actie. Genee geeft een masterclass sportjournalistiek en liefhebbers kunnen racen tegen Tom Cornel en Robert Doornbos. Het voorlopige eindbedrag van de actie zal woensdagavond in Pauw bekendgemaakt worden.

Door het natuurgeweld zijn een paar duizend doden gevallen. Duizenden mensen worden nog vermist

