’Beyoncé en Jay Z helemaal klaar met Kanye en Kim’

Jay Z and Beyoncé Ⓒ Hollandse Hoogte

De band tussen Beyoncé Knowles, Jay Z, Kanye West en Kim Kardashian was al niet heel erg best meer, maar het recente optreden van Ye in Saturday Night Live, waarin hij openlijk zijn steun gaf aan de huidige Amerikaanse president Donald Trump, zou volgens insiders volledig in het verkeerde keelgat zijn geschoten bij ’The Carters’, oftewel Beyoncé en Jay-Z. Dit meldt Radar Online.