Kylie Jenner gebruikt toch weer lipfillers

De realityster zei in juli dat ze klaar was met fillers, maar nu bedankt ze in een Insta Story het bedrijf Pawnta Cosmetic Dermatology voor ’de lipvulling’. Het is de eerste keer dat Kylie openlijk schrijft over haar hernieuwde ingreep, nadat ze eerder zei liever naturel door het leven te willen gaan.

De jongste KarJenner-telg liet de afgelopen jaren flink aan zich sleutelen om zo een ’nieuw’ imago te creëren. Haar opgevulde lippen waren een van de belangrijkste veranderingen, die ze ook heeft ingezet voor de verkoop van haar eigen make-uplijn Kylie. Het heeft haar geen windeieren gelegd; Forbes schatte in juli dit jaar haar vermogen op 900 miljoen dollar

