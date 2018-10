Roel Reiné maakt serie met Mark Hamill

De reeks, waarvan onlangs een tweede seizoen werd besteld, vertelt over de opkomst en ondergang van de kruisridderorde van de Tempeliers. Hamill speelt de rol van een oude Tempelier die na een gevangenschap van tien jaar in het Midden-Oosten terugkeert naar Frankrijk en een nieuwe generatie ridders gaat opleiden. Roel Reiné is verantwoordelijk voor twee afleveringen van het nieuwe seizoen. De opnames van de serie vinden dit najaar plaats in Praag.

Knightfall seizoen 2 zal in het voorjaar van 2019 bij History Channel te zien zijn. Het is de tweede grote Engelstalige serie waar Reiné aan meewerkt. In augustus stond hij op de set van de nieuwe Netflix-serie Wu Assassins, een serie over een martial arts-vechter die de macht van zijn oude clan probeert terug te winnen.

Reiné verhuisde zestien jaar geleden naar Hollywood waar hij doorbrak met het maken van relatief goedkope actiefilms. In Nederland had hij drie jaar terug een grote hit met het historische epos Michiel de Ruyter. Voor producent Marvel ontwikkelde hij in de VS de pilot van de serie Inhumans.